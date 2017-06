Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 21.394,76 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.438,3 punti. In frazionale progresso il(+0,4%); sui livelli della vigilia lo(+0,14%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,75%) e(+0,67%). Il settore, con il suo -0,46%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,73%),(+1,37%),(+1,35%) e(+0,86%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,18%.Tentenna, che cede lo 0,95%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.Altra i, si posizionano(+3,96%),(+3,92%),(+3,42%) e(+3,27%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,69%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,12%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,75%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,66%.