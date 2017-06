Zona Euro, il settore manifatturiero si conferma solido a giugno

(Teleborsa) - Il comparto secondario dell'Eurozona si conferma in espansione anche a giugno.Nel mese in esame, segnala Markit nella stima flash, ilpunti rispetto ai 57 di maggio che avevano prospettato una battuta d'arresto a 56,8 punti. Da rilevare inoltre che si tratta del valore massimo in 74 mesi.Rallenta invece il, con il relativoche arretra da 56,3 a 54,7 punti, scivolando ai minimi di cinque mesi. Il dato è comunque leggermente al di sopra del consensus di 56,2 punti.Come conseguenza di questo pit-stop, ilsi porta a 55,7 punti rispetto ai 56,8 di maggio. In questo caso, il valore disattende le stime che erano per 56,7 punti."Sebbene i dati PMI mostrino a giugno una perdita dello slancio di crescita, quest’ultima lettura deve essere analizzata nel contesto dei recenti alti numeri. Nonostante il calo di giugno, l’e storicamente coerente con la crescita del PIL", ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit.A destare qualche preoccupazione è piuttosto il mini-greggio : "Con il crollo dei prezzi globali di molte tra le materie prime, soprattutto il petrolio, la pressione sui prezzi di giugno ha continuato a rallentare”, ha spiegato l'economista.