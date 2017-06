Banche venete: CdM lampo da il via al salvataggio. A intesa più di 5 miliardi

(Teleborsa) -, sono le parole dela CdM concluso, che ha aggiunto: "Si è trattato di una decisione importante, urgente e necessaria".Da parte sua, il Ministro dell'Economia,, ilustrando subito i particolari dell'operazione.. Cifre che non impattano sui saldi di finanza pubblica, ha tenuto a spiegare Padoan, perché già parte del cosidetto decreto salva-banche.Più precisamente,. A questi si aggiungono 400 milioni di garanzie per coprire i rischi legati dalla due diligence che sarà condotta da Intesa"."Oltre a questi quasi 5 miliardi erogati immediatamente a favore di Intesa Sanpaolo - ha aggiunto Padoan -Padoan ha anche spiegato che(Non Performing Loans, ovvero "prestiti non performanti", vale a dire attività che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti ai creditori, n.d.r.)L'integrazione delle due banche e del relativo personale sarà gestita, ma solo attraverso uscite volontarie".