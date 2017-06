Borse in rialzo. Vola Piazza Affari con le banche

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banche

Materie prime

Petrolifero

Chimico

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

Unicredit

BPER

Banca Farmafactoring

Biesse

Banca Popolare di Sondrio

Piaggio

Inwit

Diasorin

(Teleborsa) -, con gli investitori che apprezzano il salvataggio di Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca . Il mercato premia Intesa Sanpaolo che ha firmato con i commissari liquidatori delle banche venete il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di 1 euro , di certe attività e passività facenti capo ai due istituti.Più in generale i listini di Eurolandia cavalcano l'onda dell'ottimismo per la crescita globale. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.254 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,12%), raggiunge 43,49 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,91%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,59%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,60%. Denaro anche su, che registra un rialzo dello 0,88%., con il, che sale dell'1,07%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,36%),(+0,90%) e(+0,81%). Il settore, con il suo -1,24%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+3,44%) appunto in scia al newsflow sulle banche venete, seguita da(+2,38%),(+2,03%) e(+1,74%).Al Top tra le azioni italiane a(+1,60%),(+1,57%),(+1,28%) e(+1,27%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,21%. Nervosa, -0,89% che tiene oggi l'investor day.