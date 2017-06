Brillante Piazza Affari. Vola Intesa dopo deal banche venete

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che apprezzano il salvataggio di Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca . Il mercato premia Intesa Sanpaolo che ha firmato con i commissari liquidatori delle banche venete il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di 1 euro , di certe attività e passività facenti capo ai due istituti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,118. L'è in calo (-1,16%) e si attesta su 1.241,6 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 43,28 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a 163 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,88%.avanza dello 0,76%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,71%. Denaro su, che registra un rialzo dello 0,95%., con ilin aumento dell'1,43%.In luce sul listino milanese i comparti(+3,39%),(+1,09%) e(+1,03%).di Milano, troviamo(+3,98%) in scia al newsflow sulle banche venete. Bene inoltre(+3,49%),(+3,49%) e(+3,19%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,68%.Tra i(+2,31%),(+2,16%),(+1,85%) e(+1,65%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96% nel giorno dell'investor day