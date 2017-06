Ferrovie di Stato Italiane rinnova la partnership con Polfer per la sicurezza

(Teleborsa) -, formalizzata per la prima volta nel 2007, con l'obiettivo diIl rinnovo della partership è stato annunciato questa mattina, a margine della cerimonia per il 110° anniversario della fondazione della Polizia Ferroviaria tenutasi presso la Scuola Superiore di Polizia, dal Capo della Polizia Franco Gabrielli e dall’Ad di FS Italiane Renato Mazzoncin.Quattro gli aspetti principali dell’intesa: maggiorein tema di sicurezza, ulteriorie strumenti a supporto dell’attività delle pattuglie Polfer,sempre più stretta per orientare al meglio i servizi di polizia, nonché per prevenire e contrastare la commissione di reati in ambito ferroviario, eIn uno scenario che prevede ogni giorno circacon un volume di viaggiatori di quasi, i dati sulla sicurezza registrati dalla Polizia Ferroviaria parlano di una. In particolare, risultano in calo i furti ai danni di viaggiatori (-26%), le rapine (-37%), i furti di rame (-47%), le aggressioni (-5%), i danneggiamenti (-9%).