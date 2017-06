Grecia promossa da Moody's. Titoli di Stato in forte calo

principale indice di Atene

(Teleborsa) - Ancora buone notizie per la Grecia dopo il via libera dell'Eurogruppo alla nuova tranche di aiuti Venerdì serahae cambiato l'Questa decisione, ha spiegato l'agenzia statunitense, è legata al successo della revisione del programma di aggiustamento fiscale imposto ad Atene come condizione per il bailout e il conseguente sblocco di nuovi fondi per scongiurare una crisi di liquidità.Plauso di Moody's anche al miglioramento della situazione fiscale e ai segnali di stabilizzazione dell'economia.La notizia non sembra però aver esaltato gli investitori, dal momento che illimita la risalita entro lo 0,40% in un'Europa positiva.Decisamente migliore, invece, l'impatto sui titoli di Stato: in questo momento ilviaggia al 5,4%, ai