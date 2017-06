Mondo Tv France, accordo con Atlas per emissione bond max 2,5 milioni

Mondo Tv France

(Teleborsa) -ha stipulato un accordo di investimento con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets che prevede l’emissione di bond convertibili per massimi 2,5 Milioni di Euro.Mondo Tv France emetterà anche due warrant, esercitabili nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 1° aprile 2021, a favore di Atlas per la sottoscrizione di n. 2,5 milioni di azioni Mondo Tv France al prezzo di Euro 0,1755 per azione e n. 2,5 milionidi azioni Mondo Tv France al prezzo di Euro 0,23 per azione, per un valore complessivo massimo di Euro 1.013.750.L’operazione è finalizzata a fornire un valido strumento ulteriore di finanziamento per consentire un ampliamento degli investimentisottostanti al piano industriale della Società rafforzandone la struttura patrimoniale e finanziaria.