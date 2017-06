Opening bell intonata a Wall Street

Alphabet

(Teleborsa) - Wall Street avvia la giornata in lieve rialzo come preannunciato dai futures a stelle e strisce. deludono gli ordini beni durevoli che scivolano al di sotto delle attese. Delusione anche per l'inaspettato calo dell'attività economica nel Distretto Fed di Chicago che passa in negativo per il mese di maggio.Per quanto riguarda le corporate, occhi puntati su, la holding che controlla Google. Si aprirebbe, infatti, una settimana cruciale per il colosso statunitense del web accusato di abuso di posizione dominante, in particolare di aver manipolato i risultati di ricerca sul proprio motore per avvantaggiare Google Shopping. Secondo nuove indiscrezioni questa settimana l'Antitrust europeo alzerà il velo sulla maxi multa nei confronti di Alphabet.Tra gli indici americani, ilavanza dello 0,30%. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per loche sale dello 0,34% Guadagni frazionali per il(+0,70%).In buona evidenza nell'S&P 500 il compartoAl top tra i(+0,95%),(+0,75%),(+0,75%) e(+0,67%).Al top tra i, si posizionano(+2,57%),(+1,15%),(+1,12%) e(+1,12%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,17%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,17%.Fiaccache mostra un piccolo decremento dello 0,68%.