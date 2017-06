Philip Morris annuncia investimento da 500 milioni in Italia

Philip Morris International

(Teleborsa) -è pronta a investire circa 500 milioni di euro, per l'espansione della capacità produttiva dello stabilimento per prodotti senza fumo a). Lo spiega una nota dell'azienda che evidenzia che l'impianto diè il primo impianto di produzione dedicatoper la produzione su larga scala di HEETS, gli stick di tabacco usati con il dispositivo di riscaldamento elettronico IQOS.Completata nel settembre del 2016,e fa parte dei piani dell'azienda per raggiungere una capacità installata totale annua di circa 100 miliardi di stick di tabacco riscaldato entro la fine del 2018."La scorsa settimana abbiamo annunciato la realizzazione della nostra seconda fabbrica 'greenfield' a Dresda (Germania), con un investimento di circa 320 milioni di dollari in aggiunta alla riconversione dei propri stabilimenti produttivi in Grecia, Romania e Russia.L'espansione del primo impianto a(Bologna), mostra il livello dei nostri attuali sforzi per trasformare in realtà, nel più breve tempo possibile, la visione di PMI di un futuro senza fumo", ha dichiarato, Presidente della Regione Unione Europea per PMI., Vicepresidente Technology & Operations per prodotti a potenziale rischio ridotto, ha aggiunto: ", a beneficio dei fumatori, della salute pubblica e della società. Adesso espandiamo rapidamente la nostra capacità produttiva per i prodotti senza fumo, per soddisfare la crescente domanda dei fumatori adulti".IQOS è una delle quattro piattaforme-prodotto scientificamente comprovate come "smoke-free" che PMI sta sviluppando per rispondere alla domanda dei fumatori adulti verso alternative migliori rispetto alle sigarette.