Piazza Affari chiude al top. Fiammata delle banche con il salvataggio delle venete

(Teleborsa) -, galvanizzata dall'andamento brillante dei titoli bancari.Il settore creditizio è stato rinfrancato dal salvataggio di Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca che prevede l'acquisto degli asset in attivo da parte di Intesa Sanpaolo al prezzo simbolico di 1 euro . In luce anche il settore Oil, che si è avvantaggiato del consolidamento del greggio sopra i minimi toccati la scorsa settimana L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,12. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.243,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 43,06 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 164 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,89%.fa bene, che segna un incremento dello 0,29%, mentreavanza dello 0,31% edello 0,30%., con ilche avanza a 21.002 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 23.233 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,03%); leggermente positivo il(+0,23%). Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,39 miliardi di euro, con un incremento di ben 630 milioni di euro rispetto ai precedenti 1,76 miliardi.Su 220 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 82 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 119 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 19 azioni del listino milanese. In luce sul listino milanese i comparti(+5,42%),(+2,68%) e(+0,89%). Nel listino, i settori(-2,44%) e(-1,20%) sono stati tra i più venduti.di Milano c'è, che ha accelerato al rialzo nel pomeriggio chiudendo in progresso dell'8,73%).Pioggia di denaro sui bancari, come(+3,79%),(+3,52%) e(+2,84%). Fuori dal paniere maggiore va segnalata(+13,77%), controllata da Veneto Banca e fuori dal perimetro degli asset rilevati da Intesa, dunque valorizzabile dai commissari delle banche venete.La peggiore performance è quella di, che ha chiuso a -2,92%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,91%.