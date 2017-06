Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Utilities

Telecomunicazioni

Finanziario

Information Technology

Goldman Sachs

Walt Disney

American Express

Wal-Mart

Boeing

Microsoft

Chevron

Twenty-First Century Fox

Viacom

Dollar Tree

Twenty-First Century Fox

Netease

Skyworks Solutions

Mercadolibre

Illumina

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.439,07 punti. In lieve ribasso il(-0,44%); pressoché invariato lo(-0,02%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,78%),(+0,62%) e(+0,53%). Il settore, con il suo -0,59%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,55%),(+1,13%),(+0,91%) e(+0,90%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,10%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,82%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,13%),(+2,87%),(+2,84%) e(+2,56%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,87%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,91 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,63%.Sensibili perdite per, in calo del 2,37%.