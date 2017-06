Wall Street perde terreno a metà giornata

Alphabet

(Teleborsa) - Wall Street continua la giornata poco sopra la linea di parità, perdendo un po' di terreno rispetto all'opening bell. deludono gli ordini beni durevoli che scivolano al di sotto delle attese. Delude anche l'inaspettato calo dell'attività economica nel Distretto Fed di Chicago che passa in negativo per il mese di maggio.Per quanto riguarda le corporate, occhi puntati su, la holding che controlla Google. Si aprirebbe, infatti, una settimana cruciale per il colosso statunitense del web accusato di abuso di posizione dominante . Secondo nuove indiscrezioni questa settimana l'Antitrust europeo alzerà il velo sulla maxi multa nei confronti di Alphabet.Indiscrezioni anche per un altro gigante dei social network.potrebbe entrare nel business della produzione di serie televisive . Lo riporta il Wall Street Journal, che cita alcune fonti., ilavanza dello 0,20%. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per loche sale dello 0,20%, Debolezza per il(-0,16%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,85%),(+0,82%) e(+0,64%).In cima alla classifica deicomponenti il(+1,52%),(+1,30%),(+1,30%) e(+1,17%)., invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -0,64%.per, che soffre un calo dello 0,62%.che mostra una limatura dello 0,55%.che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+3,17%),(+2,80%) e(+2,39%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,62%., che arretra del 2,43%.per, che segna un -1,73%., con un forte ribasso dell'1,69%.