Apre a Malpensa lo sportello rosa

(Teleborsa) -. Il, gestore degli scali di, ha progettato e realizzato all'interno di quest'ultimo hub unoin collaborazione con l’associazioneL’obiettivo non è solo quello dipsicologicamente chi vive quel tipo di prevaricazione, ma anchead un tema divenuto ormai una vera e propria emergenza sociale. Nel principale scalo lombardo lavorano circa 18 mila persone, di cui il, al servizio di quasi 20 milioni di passeggeri ogni anno.legati alla violenza sulle donne, che spesso non vengono colti perché non si sa come comportarsi. L'idea dello sportello nasce per venire incontro a queste situazioni, creando delle apposite “”, in grado di consigliare e orientare le vittime.