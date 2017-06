Banche in rally in Borsa. Brillano UBI e Banca Intermobiliare

Banca MPS

(Teleborsa) -, dopo la distensione del clima prodotta dal salvataggio delle banche venete Inoltre, il ministro Padoan ieri ha chiarito che non ci saranno altri salvataggi in Italia , dopo i casi di BPVI-Veneto Banca e, il cui piano di salvataggio è in via di finalizzazione.Il titolare dell'economia ha rassicurato anche sulla posizione diaffermando che si sta adeguando alle richieste delle autorità europee , ma il titolo, che oggi, sconta la convinzione del mercato cheBene, che guadagna il 3%, al top dei titoli a grande capitalizzazione, seguita dache sale dell'1,43% eche guadagna lo 0,78%, in attesa della procedura di vendita delle quote che BPVI e Veneto Banca detengono in, cui la banca emiliana è interessata., essendo fra gli asset "sani" che saranno venduti e valorizzati dai commissari delle banche venete.