Banda larga FTTH, Cattaneo (A.D.TIM): "Entro 2018 Telecom coprirà 60% popolazione di Roma

Acea

Mediaset

(Teleborsa) -"Per noi Roma è fatta. Poi se arriva qualcun altro dopo ci fa piacere". Così l'Amministratore delegato di TIM, ha risposto a chi gli chiedeva se temesse la possibile concorrenza di un'alleanza Open Fiber-per la cablatura della fibra nella Capitale.torna sulla questione dopo che la scorsa settimana, parlando della banda larga davanti alle commissioni Lavori pubblici e Industria del Senato, ha spiegato "di essere assolutamente nel rispetto delle regole" aveva già parlato della copertura della banda ultralarga a Roma, affermando che arriverà al 98% già a fine anno dall'attuale 88% con la tecnologia Fiber To The Cabinet () e che garantirà la copertura a circa il 60% dei romani sino a casa con tecnologia ().Il numero uno di TIM lo ha ricordato anche oggi che entro un anno circa il 60% dei romani avrà la fibra sino a casa (FTTH) triplicando il dato attuale".Parlando di un futuro accordo con il Biscione per partecipare alla prossima asta dei diritti tv per trasmettere la serie A , slittata in autunno,ha dichiarato: "Io conho un buon rapporto, ritengo che sia una azienda non solo rispettabile ma che abbia anche un buon posizionamento di mercato. Se vi sono possibilità di accordo in futuro non è che pongo limiti nelle situazioni ma deve esserci una convenienza reciproca che fino a oggi non c'è stata purtroppo, perché fa sempre bene trovare un accordo"Telecom Italia mostra un lieve rialzo a Piazza Affari. Il titolo mostra un guadagno dello 0,25%.