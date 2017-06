Beni Stabili, venduto immobile a Luxottica

Beni Stabili

Luxottica

(Teleborsa) -ha firmato un accordo per la vendita al Gruppodi un immobile, uso uffici, di 11.705 mq situato a Milano in via San Nicolao per circa 114,5 milioni di euro. Il prezzo dell’immobile è superiore al valore di perizia e genera un rendimento netto del 4,2% a fronte di una durata residua della locazione di circa 4 anni."L’edificio, acquistato nel 2002 da una primaria banca italiana in un contesto di sale and lease back, è stato liberato nel 2011 e interamente riqualificato da Beni Stabili secondo i più elevati standard di mercato per essere poi subito affittato a Luxottica", spiega la nota che annuncia la vendita.Questa transazione, unitamente alla recente acquisizione, a Milano, di un portafoglio di immobili del valore di 118 milioni di euro e con un rendimento del 6% (annunciata il 6 giugno scorso), conferma la proattività della strategia di asset rotation di Beni Stabili basata sulla cessione di immobili giunti a completa valorizzazione o non strategici e sul conseguente reinvestimento dei proventi in nuovi immobili situati a Milano in posizioni strategiche e con rendimenti e prospettive di creazione di valore interessanti.