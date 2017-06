BIM corre in Borsa su ritorno appeal speculativo

(Teleborsa) -

Altra seduta in rally per Banca Intermobiliare, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,58%. Il titolo è in battuta da ieri sulle scommesse del mercato circa la sua valorizzazione, quando i commissari delle banche venete metteranno in vendita la partecipazione detenuta da Veneto banca e non inclusa nel perimetro delle attività andate a Intesa Sanpaolo.

L'Ad di BIM,, si è detto fiducioso che la vendita verrà realizzata in tempi brevi.

Lo status tecnico di breve periodo di Banca Intermobiliare mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,558 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,392. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,724.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)