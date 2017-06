Corte dei Conti, crescita Italia troppo modesta e in ritardo rispetto a UE

(Teleborsa) - In Italia "il recupero della crescita del Prodotto Interno Lordo , dopo una lunga crisi, appare ancora troppo modesto e, soprattutto, in ritardo rispetto alla ripresa in atto negli altri principali Paesi europei".Il monito arriva dallache ha scattato una fotografia sulla situazione economica del Belpaese.. In occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato, ildelle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti,, sottolinea come "gli interventi strutturali per la ripresa della crescita di lungo periodo, con le opportune azioni di riforma e di rilancio degli investimenti", siano una "priorità". Inoltre - aggiunge - è necessario "un prudente utilizzo della flessibilità riconosciuta dal patto di stabilità e crescita, per mantenere su un sentiero sostenibile le prospettive della finanza pubblica".Secondo Buscema,. Resta, quindi, "ancora attuale la necessità di una revisione attenta di quanto può, o non può più, essere a carico del bilancio dello Stato, in un".. "L'elemento di maggiore vulnerabilità dell'economia italiana, vale a dire l'elevato livello del debito pubblico, impone alla politica economica, ben di più di quanto non derivi dai vincoli fissati con le regole europee sui conti pubblici" - avverte la Corte dei Conti - che suggerisce di ", attraverso un'attenta gestione dei conti pubblici che garantisca il raggiungimento, in tempi certi, degli obiettivi programmati di saldo e di debito, scongiurando inversioni di segno negativo delle aspettative dei mercati".Secondo un' il debito pubblico italiano è cresciuto al ritmo di oltre 2 miliardi di euro al mese negli ultimi due anni . La voragine nei conti dello Stato si è allargata di quasi 50 miliardi dai 2.220 miliardi di maggio 2015 ai 2.270 di aprile scorso.