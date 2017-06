Draghi: "La politica della BCE ha contributo a ridurre la disuguaglianza"

(Teleborsa) - Ilnei confronti dei giovani cittadini europei sostenendo chee, a ridurre la disuguaglianza."Lo scenario economico è migliorato e la politica monetaria ha giocato il suo ruolo", ha detto il numero uno dell'Eurotower durante la cena di apertura del meeting delle banche centrali in corso questi giorni a Sintra (Portogallo).Secondo Draghi la liquidità offerta dalla BCE ha contribuito ad affrontare il, che ha descritto come un "".La pressione sta crescendo nell', mentre i paesi dell'Europa meridionale affrontano una realtà economica diversa, con tassi di disoccupazione giovanile fino al 45%. Ma il banchiere non ha parlato di politica monetaria e di quando, spiegando che sarebbe controproducente farlo troppo presto.. "Una ripresa più forte - ha detto il Presidente della Banca Centrale Europea - ha dato una nuova voce alla maggioranza silenziosa in Europa. E le voci a favore di un decesso dell'Unione europea e dell'euro sono diventati appena dei sussurri. Ora è il momento di riflettere su come possiamo capitalizzare le migliori condizioni cicliche per migliorare in modo strutturale lo scenario", ha concluso il banchiere.