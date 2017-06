Google "rispettosamente in disaccordo" con Bruxelles medita il ricorso

Google

Alphabet

(Teleborsa) -pagherà la maxi multa comminata dall'Unione Europea o tenterà di dare del filo da torcere a Margarethe Vestager e colleghi?E' questa la domanda che aleggia nelle sale operative e sui media di tutto il mondo dopo la stangata inflitta da Bruxelles al gigante del web per abuso di posizione dominante In un comunicato inviato alla Securities and Exchange Commission (SEC), la Consob statunitense, la parent companyfa sapere che "riesaminerà la decisione finale" ma nonostante ciò metterà a bilancio la multa nel secondo trimestre del 2017.Sul suo blog, invece, Google afferma: "siamo. Riesamineremo dettagliatamente la decisione della Commissione considerando la possibilità di ricorrere in appello".Si prospetta dunque un braccio di ferro con l'Antitrust europeo, noto per aver vinto tutte le cause legali di questo genere.