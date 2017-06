Italia, nel 2016 costo del petrolio ai minimi storici

(Teleborsa) -, ma già daldovrebbe tornare ad. Queste le valutazioni dell'nella sua assemblea annuale, che stima il costo del petrolio nel 2016 sui(-21,4 miliardi in meno rispetto al picco del 2015).Il costo disi è attestato invece sui(-10 miliardi dal 2015). Ma sia per quest'ultima che per la fattura legata solo al petrolio si stima, sulla scia dell'aumento delle quotazioni internazionali.nei primi 4 mesi dell'anno, mentre calano i consumi nei primi 5 (-1,9%).L'UP rileva che a fronte di un allineamento dei prezzi con la media europea, permangonoche si attesta intorno aglia fronte di una media di 2-3 milioni. Ciò è da attribuirsi all'inefficienza della rete dei 21mila distributori italiani, molti dei quali con un erogato inferiore ai 35.000 litri.Un fenomeno che potrebbe avere radici nell', considerando che negli ultimi 4 anni gli accertamenti della Guardia di Finanza si sono quadruplicati. L'Unione ritiene che ci sia almeno il, per un danno alle casse dello stato che ammonterebbe sui