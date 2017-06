L'occupazione cresce a passo lento. Frenata dei voucher dopo l'abolizione

(Teleborsa) -e nel primo trimestre 2017, ma ad un, e con un. Questo è quanto rileva l'assieme adedsulle tendenze dell'occupazione nel primo trimestre dell'anno.Ilha segnato un aumento congiunturale delloe uno tendenziale dell’, mentre l’misurato in termini di(Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) ha mostrato una dinamica più lenta di quella del Pil (sotto il profilo congiunturale ein termini tendenziali). Per l'istituto questo segnalaIl, in crescita di due decimi di punto rispetto al trimestre precedente. Considerando l’ultimo decennio (2008-2017), il tasso recupera oltre due punti percentuali rispetto al valore minimo (terzo trimestre 2013, 55,4%), ma è ancora distante di oltre un punto da quello massimo registrato nel secondo trimestre del 2008 (58,8%)., in termini sia di occupati (+2%) sia di posizioni lavorative riferite specificamente ai settori dell’industria e dei servizi (+2,2%).è quello che presenta il maggiore incremento congiunturale (+116 mila posizioni), mentre iltorna a diminuire sia a livello tendenziale (-17 mila occupati, -0,3%) che congiunturale (-26 mila occupati, -0,5%)Secondo i dati, id'importo nominale di 10 euro venduti nel primo trimestre 2017 si sonorispetto al primo trimestre 2016, a causa dell'abolizione intervenuta marzo . Contemporaneamentehanno subito un notevole incremento (), dopo 4 anni di progressiva riduzione tendenziale (ad esclusione del quarto trimestre 2016), segnalandoInfine l'nota comeaccaduti e denunciati all'ente nel primo trimestre del 2017 siano stati 134 mila (di cui 112 mila in occasione di lavoro e 22 mila in itinere), in aumento del 5,9% (+7.430 denunce) rispetto al primo trimestre del 2016.