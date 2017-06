Nestlé annuncia un maxi piano di buyback

Nestlé

(Teleborsa) - Buyback in vista in casaIl colosso alimentare elvetico ha annunciato oggi unper un valore di, pari aIl buyback si protrarrà fino al 2020 e potrà essere rivedibile in caso di acquisizioni importanti, ha spiegato la società in una nota.Questo piano rientra nel più ampio programma di revisione della struttura del capitale ma anche dell'intera azienda che, come noto, negli ultimi anni sta faticando a mantenere elevati livelli di profittabilità.Ieri, 26 giugno, le azioni del Gruppo hanno guadagnato terreno in scia al possibile aumento della partecipazione azionaria da parte di Third Point , hedge fund guidato da Daniel Loeb.