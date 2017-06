Philip Morris, MISE soddisfatto per investimenti

Philip Morris

(Teleborsa) - Soddisfazione del Governo per la decisione dipronta a investire circa 500 milioni di euro in Italia Philip Morris ha annunciato la decisione di espandere la capacità produttiva dello stabilimento per prodotti senza fumo a Crespellano (Bologna).. L'espansione dello stabilimento porterà ad una capacità annuale di circa 100 miliardi di stick e dunque all'incremento della forza lavoro a. "Non è un caso isolato", ha dichiarato, Sottosegretario allo Sviluppo Economico, "il Governo ha lavorato per attrarre gli investimenti esteri e molte imprese estere stanno tornando a guardare all'Italia come possibile meta per nuovi impianti produttivi", ha spiegatoGli stick sono esportati in 25 paesi e si prevede che la domanda possa crescere ancora, specie in estremo oriente, "in Giappone hanno già avuto un notevole successo commerciale", ha sottolineato, "per questo motivo siamo al lavoro per cercare di migliorare - nell'ambito dei negoziati per l'accordo di libero scambio fra Unione Europea e Giappone - anche l'accesso dei prodotti senza fumo realizzati aal mercato del sol levante".