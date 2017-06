Piazza Affari archivia la giornata in fondo all'Europa

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -grazie agli acquisti e al peso dei titoli bancari sul listino domestico, dopo il salvataggio delle banche venete . Evento che ha riabilitato il settore e che ha fatto scattare gli acquisiti suche ha chiuso in cima al FTSE MIB.A deprimere gli investitori nel pomeriggio è arrivato il colpo di scure da parte del sull'economia degli. Intanto rimane l'mentre il numero uno della ha difeso la politica di stimoli messa a punto in Europa , ma ha anche, affermando che stanno agendo forze "temporanee".Per tutta risposta il cambioè risalito ai massimi di oggi con un rialzo dell'1%, raggiungendo quota 1,129.in caloche registra un calo dello 0,78%, mentrelima lo 0,17% ecede lo 0,70%., riportando una variazione pari a -1,01% sulTra lea grande capitalizzazione,svetta con un rialzo dell'1,77%. In salitache evidenzia un bel vantaggio dell'1,02%.ri segno più per. Sempre in rally(+5,28%) in attesa che i commissari delle banche venete decidano del suo futuro.diche mostra un progresso dello 0,47%, dopo aver risentito inizialmente di realizzi.La peggiore èche cede oltre il 3,5%. In caduta liberache arretra del 3,16%. A seguire(-3,07%),(-3,03%) eche cede il 2,99%.cede l'1,51%.perche chiude gli scambi con una perdita dell'1,89%.