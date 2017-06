Piazza Affari sulla parità. Più caute le altre borse in attesa della Yellen

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

UBI Banca

Intesa Sanpaolo

Unicredit

BIM

Yoox

Leonardo

Recordati

Enel

Atlantia

(Teleborsa) -, grazie agli acquisti ed al peso dei titoli bancari sul listino domestico. Il salvataggio delle banche venete ha riabilitato un settore che era apparso alquanto sacrificato, ma la performance positiva del credito viene compensata dalla debolezza degli energetici e dei titoli industriali.Persiste cautela in. Frattanto, il numero uno della BCE, ha difeso la politica di stimoli messa a punto in Europa , ma ha anche, affermando che stanno agendo forze "temporanee".Per tutta risposta il cambioè risalito ai massimi di oggi con un rialzo dello 0,62%. Invariato lo, che si posiziona a 165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,93%.debole, che registra un calo dello 0,29%, mentrelima lo 0,04% ecede lo 0,50%., riportando una variazione pari a -0,09% sulTra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,94%. Fra i bancari seguonocon un discreto +1,7% e+1,49%. Sempre in rally(+6,53%) in attesa che i commissari delle banche venete decidano del suo futuro.In luce, con un ampio progresso dell'1,73%, dopo aver risentito inizialmente di realizzi.La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -1,91%.Vendite anche su, che soffre un calo dell'1,66%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,41%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,38%.