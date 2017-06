Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,46%; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che chiude la giornata a 2.419,38 punti. Pessimo il(-1,83%), come l'S&P 100 (-0,8%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, i settori(-1,67%),(-1,43%) e(-1,25%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,95%),(+0,70%) e(+0,57%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,01%.scende dell'1,87%.Calo deciso per, che segna un -1,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,48%.Altra i, si posizionano(+1,72%),(+1,07%),(+0,91%) e(+0,67%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,79%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,55%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,50%.Affonda, con un ribasso del 4,11%.