Prysmian si aggiudica lavori per cavi sottomarini nella Laguna veneta

Prysmian Group

Terna Rete Italia

(Teleborsa) -si è aggiudicata il progetto per i collegamenti sottomarini nella laguna veneta.La società ha infatti ricevuto dala conferma dell’attivazione di– originariamente previsti in opzione - sul progetto, già aggiudicato in esito ad una gara europea tenutasi lo scorso anno.per il completamento di un progetto finalizzato a rafforzare la rete elettrica ad alta tensione nell’area di Venezia e prevede un collegamento in corrente alternata (HVAC – High Voltage Alternate Current) a 132 kV della lunghezza complessiva di 6 km.I cavi saranno prodotti nello stabilimento di Arco Felice (NA). La consegna del collegamento elettrico è prevista nel 2018.