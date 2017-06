Terna, firmato closing per due concessioni in Brasile

Terna

(Teleborsa) -ha firmato il closing dell'operazione con il Gruppo Planova per l'acquisizione di due concessioni per laLe attività di sviluppo, progettazione e costruzione (EPC) saranno affidate al Gruppo Planova, in qualità di realizzatore per conto del Gruppo Terna.Il perfezionamento dell’operazione, effettuata tramite la controllata Terna Plus e realizzato con l’acquisizione di due società veicolo brasiliane "SPE - Santa Maria Transmissora de Energia S.A." e "SPE - Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.", porterà alla(che comprende i costi di sviluppo e la realizzazione delle opere) è di circa 180 milioni di dollari."L'accordo - sottolinea la società - rientra nella strategia del Gruppo Terna per lo sviluppo di reti e infrastrutture elettriche all'estero, grazie al know how maturato nel core business della trasmissione elettrica".