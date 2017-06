Vacanze scontate: gli italiani cercano le offerte sul web, ma non le trovano

(Teleborsa) -. È questa la fotografia dell’Italia che, pronta a fare la valigia e partire per la meritata lunga pausa estiva dopo un anno sulla scrivania,. Lo rivela una ricerca condotta dall’Unione Nazionale Consumatori.Secondo l’indagine, ildi chi prenota un albergo online lo fa passando da un metamotore di ricerca. Ma ilafferma di non sapere come funzionano i sistemi che comparano i prezzi online.Non solo: ildegli intervistati, in pratica be due su tre, afferma di essere convinto che i metamotori non presentino tutte le offerte, ma effettuino una selezione.