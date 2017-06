Wall Street pensosa in avvio dopo la stoccata del Fondo Monetario

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza negativa per Wall Street, poco aiutata dalSecondo l'organizzazione con sede a Washington l'economia a stelle e strisce dovrebbe crescere quest'anno del 2,1% e non del 2,3% stimato in precedenza a causa dell'incertezza sulle politiche fiscali ed economiche promesse dal Presidente Trump e non ancora realizzate.Outlook tagliato anche per il 2018, con il PIL visto in crescita de 2,1% rispetto al +2,5% precedentemente indicato.Da rilevare inoltre una certa cautela in vista di una, nella quale la numero uno della Federal Reserve potrebbe gettare luce sui futuri orientamenti di politica monetaria.A pochi minuti dall'opening bell ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.392,7 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.435,63 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il(-0,6%), come l'S&P 100 (-0,2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,05%),(-0,60%) e(-0,42%).Tra i(+0,78%),(+0,55%),(+0,53%) e(+0,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,58%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,88%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,75%),(+0,87%) e(+0,57%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,97%.Sensibili perdite per, in calo del 3,64%.In apnea, che arretra del 3,18%.Tentenna, che cede lo 0,73%.