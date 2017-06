A giugno l'Istat vede inflazione in lieve calo

(Teleborsa) -. Il dato sorprende in negativo gli analisti e scende al di sotto delle stime dell'inflazione diffuse oggi dal Centro studi di Confindustria A giugno 2017, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi,rispetto a giugno 2016 (era +1,4% a maggio). Le attese erano per un +0,1 su mese e un +1,3 su anno.L’ulteriore rallentamento dell’inflazione si deve esclusivamente allei cui prezzi presentano maggiore volatilità e, in particolare, aglie agli, che decelerano rispetto al mese precedente (rispettivamente +1,3% da +3,8% i primi e +3,0% da +6,8% i secondi). A mitigare il rallentamento i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, che accelerano nuovamente (+4,1% da +3,2% di maggio).Pertanto, l’ ””, al netto degli energetici e degli alimentari freschi,(+0,9% da +0,7% di maggio), mentre quella al netto dei soli Beni energetici si attesta allo 0,9% (da +1,0% del mese precedente).La lieve diminuzionedell’indice generale è dovuta principalmente ai ribassi dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (-2,0%), in particolare di frutta e verdura, e degli Energetici non regolamentati (-1,5%), i cui effetti sono in larga parte bilanciati dall'aumento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+1,1%) e dalla sostanziale stabilità delle altre tipologie di prodotto.con una diminuzione di sette decimi di punto percentuale (+0,9% da +1,6% di maggio), mentre accelera, seppur di poco, il tasso di crescita dei prezzi dei(+1,5% dal+1,4%). Di conseguenza, a giugnoe pari a +0,6 punti percentuali.L’per il 2017 è pari a +1,2% per l’indice generale; +0,7% per la componente di fondo.calano dello 0,7% su base mensile e aumentano dello 0,7% su base annua (era +1,6% a maggio). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto scendono dello 0,5% in termini congiunturali e aumentano dello 0,9% su base annua, dimezzando la crescita (era +1,8% nel mese precedente).Secondo le stime preliminari,(da +1,6% di maggio).