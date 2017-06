IMA sigla accordo per l’acquisizione di una partecipazione del 60% in EUROSICMA

IMA

(Teleborsa) -ha sottoscritto con la famiglia Redaelli un accordo per l'acquisto del 60% delle azioni della società EUROSICMA con sede a Segrate (Milano) che produce e commercializza macchine automatiche ed impianti per il confezionamento orizzontale in flowpack e fold per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. EUROSICMA, società storica del packaging italiano, è stata fondata nel 1965 ed ha consolidato nel tempo una leadership in alcune nicchie di mercato.e la sottoscrizione di contratti di opzione Put Call sul restante 40% da esercitarsi entro il mese di aprile del 2027.con buone prospettive di crescita anche grazie al supporto complessivo che il Gruppo IMA potrà fornire alla società tramite l’integrazione della stessa nell'organizzazione del Gruppo.