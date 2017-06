Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Information Technology

Beni di consumo secondari

Utilities

Caterpillar

JP Morgan

Intel

Goldman Sachs

Johnson & Johnson

Merck & Co

General Electric

J.B. Hunt Transport Serv

Paccar

Liberty Global

Liberty Global

O'Reilly Automotive

Paychex

Tractor Supply

Viacom

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,68% a 21.454,61 punti; sulla stessa linea, loguadagna lo 0,88% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.440,69 punti. Buona la prestazione del(+1,44%), come l'S&P 100 (0,9%).(+1,58%),(+1,32%) e(+0,99%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,95%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,35%),(+1,99%),(+1,63%) e(+1,47%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,90%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,56%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,51%.(+4,20%),(+4,08%),(+3,79%) e(+3,57%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,19%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,65%.scende dell'1,17%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,96%.