UBI Banca, gli investitori ci credono: successo per l'aumento di capitale

UBI Banca

r

Intesa Sanpaolo

Banco Santander

Mediobanca

(Teleborsa) - Si è concluso con successo l'aumento di capitale di. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dal 30 giugno.Vale la pena di ricordare che UBI Banca ha lanciato l'aumento di capitale fino a 400 milioni di euro dopo aver comprato tre delle quattro good bank (isanate e messe poi in vendita al prezzo simbolico di 1 euro."Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 12 giugno e che si è concluso il 27 giugno 2017 sono stati esercitati 967.529.640 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 165.862.224 Azioni, pari al 99,31% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a 397.240.026,48 euro.I rimanenti n. 6.676.180 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (), che danno diritto alla sottoscrizione di n. 1.144.488 Azioni, corrispondenti ad una percentuale pari al 0,69% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 2.741.048,76, saranno offerti in Borsa da UBI Banca, per il tramite di IW Bank, nelle sedute del 30 giugno 2017 e del 3, 4, 5 e 6 luglio 2017, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti.Nella prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo deii; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti., nel rapporto di 6 Azioni ogni 35 Diritti. L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati entro e non oltre il 7 luglio 2017, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa.Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e, quindi: -, con pari valuta,; -(ossia nelle sedute del 30 giugno 2017 o 3 luglio 2017),saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Credit Suisse, Banca IMI (Gruppo),a (c.d. underwriting agreement)e.Il contratto di garanzia contiene, tra l'altro, le usuali clausole che condizionano l’efficacia degli impegni di garanzia ovvero attribuiscono ai membri del consorzio di garanzia la facoltà di recedere dal contratto, in linea con la prassi internazionale", si legge nella nota dl gruppo bancario.