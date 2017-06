USA, Yellen esclude nuove crisi finanziarie ma non si sbottona sui tassi

(Teleborsa) -conferma il suo ottimismo sulla congiuntura statunitense.Parlando in occasione di un i, la Chairwoman della Federal Reserve ha dichiarato che grazie alla supervisione della Banca Centrale americana e agli elevati requisiti di capitale le banche USA sono "very much stronger", "molto più forti". Pertanto, ha spiegato,A conferma di ciò, l' ottimo esito del primo round di stress test sugli Istituti di credito statunitensi diffusi qualche giorno fa.La Governatrice si è poi dettainvocata dal Presidente USA Donald Trump, associandosi a quanto dichiarato ieri, 27 giugno, dal Fondo Monetario Internazionale Quanto all' attuale politica monetaria della Fed e, in particolare, al dilemma sul rialzo o meno dei tassi di interesse, Janet Yellen si è limitata a constatare che l'e che l'Istituto centrale farà di tutto per evitare che i prezzi scendano troppo.Per ora, ha poi aggiunto, "continuiamo ad adottare un approccio graduale in materia di tassi".