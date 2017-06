Wall Street parte in buon rialzo nonostante incertezze tech

Dow Jones

(Teleborsa) -, nonostante le incertezze che avevano caratterizzato la fase pre-mercato, anche per effetto dell'approssimarsi della nuovaA sostenere il sentiment concorre l'impostazione da "colomba" della Presidente Fed, Janet Yellen , che ieri a Londra ha confermato un aggiustamento graduale della politica monetaria., con l'euro che è salito fino a 1,1388 USD.Restano sullo sfondo le, in parti colare sul tema della sicurezza informatica, e lelegate al test di approvazione della riforma sanitaria di Trump.In agenda oggi i dati sulle vendite di case in corso e quello sulle scorte di petrolio.Alla Borsa di New York, ilregistra un rialzo dello 0,47%; moderato aumento anche per lo, che si porta a 2.429,86 punti. Senza direzione il(+0,08%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,10%),(+0,80%) e(+0,64%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,49%),(+1,35%),(+1,24%) e(+0,83%).Tra idel Nasdaq 100,(+1,56%),(+1,53%),(+1,37%) e(+1,22%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,02%.