Wall Street prosegue a gonfie vele a metà giornata

(Teleborsa) -, guidata dai tech, dopo la correzione registrata nell'ultimo periodo, anche sulla scia delle ansie legate agloi ultimi episodi di hackeraggio.Il mercato già guarda all'avvicinarsi della, traendo beneficio dalle indicazioni giunte dalla Presidente Fed,, che ieri "ha confermato un certo ottimismo sull'economia USA , con l'euro che è salito fino a 1,1388 USD.Alla Borsa di New York, ilmostra una plusvalenza dello 0,73%; performance positiva per lo, che continua la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In forte rialzo il(+1,24%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,67%),(+1,03%) e(+1,00%).del Dow Jones,(+2,20%),(+2,16%),(+1,78%) e(+1,51%). La peggiore performance è quella di, che cede lo 0,80%.(+4,10%),(+3,86%),(+3,36%) e(+3,34%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.