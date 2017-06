Zona Euro, S&P migliora l'outlook grazie all'accelerazione di alcuni Paesi (tra cui l'Italia)

(Teleborsa) - La ripresa economica nella Zona Euro si sta rafforzando grazie anche ad una crescita più equilibrata del settore industriale e dei servizi.Lo affermache ora prevede, per l'Area Euro, un. In precedenza l'agenzia di rating aveva indicato una crescita rispettivamente dell'e dell'Questo maggiore ottimismo dipende anche dal marcato miglioramento dell'economia di alcuni Paesi.Inil prodotto interno lordo è vista ora in crescita dell'1,2% nel 2017 rispetto al +0,9% precedentemente indicato. Per l'anno successivo è stata confermato invece un aumento dell'1%.Alzata l'asticella anche inDa rilevare che oggi anche Confindustria ha alzato l'outlook sull'economia tricolore , prevedendo per l'anno in corso un'espansione dell'1,3%.