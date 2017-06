Aeroporto Cagliari: obiettivo "emissioni zero" in 2 anni

(Teleborsa) -Lo scalo Mario Mameli di di Elmas prosegue così nel suoe riceve il rinnovo del certificato di accreditamento all’associazione degli aeroporti europei.Il progetto, che prevedecon i quali gli aeroporti mappano, riducono, ottimizzano e infine neutralizzano le loro, nasce nel 2009 per il miglioramento della sostenibilità ambientale degli aeroporti attraverso azioni coordinate di efficacia certificata.e per contribuire a bilanciare efficacemente gli effetti dei cambiamenti climatici su scala planetaria.Soddisfare per ilgli stringenti requisiti previsti per ildel programma Airport Carbon Accreditation,all’accreditamento aldelle Linee Guida ACA (Airport Carbon Accreditation).