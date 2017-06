Avio, Ariane 5 porta in orbita due satelliti per le Telecomunicazioni

Avio

(Teleborsa) -. Il lanciatore a cuipartecipa con i motori a propulsione solida e la turbopompa ad ossigeno liquido, ha portato a termine il suo quarto volo del 2017 posizionando in orbita due satelliti,, dell’"A poche settimane dall'ultima missione in Guyana, assistiamo ad un altro successo per Ariane 5, il terzo in meno di due mesi, a testimonianza della grande affidabilità dei nostri prodotti e del sistema industriale europeo che, insieme ad Arianespace, offre un servizio flessibile ed efficace ai clienti - ha commentato l'A.D. di Avio,- Questi straordinari risultati premiano il lavoro di Avio, le competenze e la passione delle nostre persone in Italia, in Francia e in Guyana francese".