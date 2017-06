Completata la consegna dei 9 treni Swing per pendolari veneti. Pensione per Automotrici ALn 668.

(Teleborsa) -e ufficialmente in pensione le Automotrici ALn 668 serie 1200 in servizio dal 1972. Il duplice atto è stato sancito nella stazione dipresenti l’Assessore regionale Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti. Il definitivo "passaggio delle consegne" ai nuovi treni "Swing" è avvenuto così appunto in concomitanza conI nuovi Swing circolano trae la loro entrata in servizio, assieme ai Vivalto, ha prodotto benefici anche su altre tratte doveanche con l'utilizzo di treni "Minuetto" in sostituzione delle ormai vecchie ALn 668Lo Swing consegnato oggi è. I nuovi convogli circolano fra Venezia, Conegliano, Belluno, Calalzo e Padova, con indubbi miglioramenti sulla qualità complessiva del viaggio.Realizzati dalla, gli Swing offrono 161 posti a sedere (due postazioni per persone a mobilità ridotta) e sono attrezzati per il trasporto delle bici. Possono raggiungere lai e sono dotati di monitor e apparati audio per una migliore comunicazione con i passeggeri.Tutti i convogli Swing sono dotati di sei telecamere interne e quattro esterne per garantire la "video sorveglianza live" che diffonde in diretta, sui monitor del treno, le immagini riprese dalle telecamere di bordo. Inoltre, registra le immagini rendendole rapidamente fruibili, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla privacy, alle forze dell’ordine.e, in caso di azioni illecite, a individuare più efficacemente i responsabili., caratterizzata da un forte contrasto tra lo sfondo antracite opaco e le marcate pennellate di colore e