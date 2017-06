Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Finanziario

Information Technology

Beni di consumo primario

Materiali

JP Morgan

Goldman Sachs

Cisco Systems

Intel

Visa

Microsoft

Walgreens Boots Alliance

Baidu

Liberty Global

Mattel

Netease

Jd.Com

Incyte

Shire

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,78%; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che chiude la giornata a 2.419,7 punti. In rialzo il(+1,44%); in ribasso lo(-0,84%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,83%),(-1,17%) e(-1,12%).del Dow Jones,(+1,49%) e(+0,61%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,09%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.scende dell'1,89%.Calo deciso per, che segna un -1,88%.Altra i, si posizionano(+1,66%),(+0,92%),(+0,89%) e(+0,87%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,83%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,31%.In caduta libera, che affonda del 4,13%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,79 punti percentuali.