KR Energy si fonde con Seri Industrial, Civitillo azionista controllo

K.R.Energy

(Teleborsa) -La società quotata alla Borsa di Milano informa che, in esecuzione dell’Accordo Quadro sottoscritto lo scorso 21 aprile, è previsto che(gestito da IMI Fondi chiusi sgr), qualeper l'aumento di capitale in natura di K.R. Energy.Il conferimento verrà realizzato attraverso un, da eseguirsi mediante emissione di 398.887.840 azioni speciali, prive di valore nominale, con godimento regolare, ad un(di cui Euro 0,110 da imputare a capitale e il residuo a titolo di sovrapprezzo.In particolare l’Aumento di Capitale in Natura verrà liberato mediante ildel capitale sociale di Seri Industrial ed ildel capitale sociale di Seri Industrial.L'aumento di capitale in natura comporterà, socio di controllo di Industrial.Assieme all'aumento in natura riservato a Industrial e Atlante sonoagli azionisti K.R. Energy in ragione di tre per ogni azione posseduta;con associata emissione di warrant;a servizio dell'esercizio dei warrant.