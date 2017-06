Londra mette i paletti alla scalata di Fox su Sky

Sky

21 st century Fox

(Teleborsa) -, annunciando che chiederà l'apertura di una, sul rispetto della legge britannica sulla Lo scorso mese di dicembre la Fox aveva avanzato un'offerta su Sky per rilevarne il controllo, avendo già una partecipazione del 39% circa.Ad annunciare labritannico è stata, responsabile della cultura e dei media dell'esecutivo, in ragione delle quote eccessive che il magnate Rupert Murdoch ha nel settore media del Regno Unito.Il gigante media statunitense Fox, infatti, fa sempre capo alla, che fra le altre coseLa domanda è se la News Corp, braccio finanziario di Murdoch, non si ritroverà ad esercitare un regime di quasi monopolio nel settore media inglese, in contrasto con la legge sulla pluralità dei media. Secondo il ministro dei media britannico,e soprattutto questa operazione sembrerebbe sollevare