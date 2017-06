Piazza Affari in caduta con gli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Materie prime

Sanitario

Vendite al dettaglio

Automotive

Banco BPM

UBI Banca

Tenaris

CNH Industrial

Brembo

Recordati

Exor

(Teleborsa) -, che hanno risentito fra le altre cose dell'andamento debole di Wall Street , a dispetto di una serie di positive indicazioni di carattere macroeconomico.Nel pomeriggio,ma il dato non è riuscito ad imprimere una direzione positiva al mercato. Neanche l'impatto delsul settore energy ha potuto cambiare la direzione delle borse, che scontavano un certo, che ha aperto all'exit strategy in UE.L'infatti si è apprezzato (+0,37%). L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,85%.In salita lo, che arriva a quota 170 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,15%.in caduta libera, che affonda dell'1,83%, piccola perdita per, che chiude con un -0,51%, pesante, che segna una discesa di ben -1,88 punti percentuali., con ilche lascia sul terreno l'1,63%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 22.878 punti, ritracciando dell'1,65%. In netto peggioramento il(-1,99%), come il FTSE Italia Star (-2,1%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,29 miliardi di euro, in rialzo del 10,64% rispetto ai precedenti 2,97 miliardi.Tra i 221 titoli scambiati sul listino milanese, 44 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 169 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 8 azioni.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,79% sul precedente. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,98%),(-2,90%) e(-2,87%).di Milano troviamo ancora le banche:(+3,45%) e(+2,38%).Il caro greggio fa bene a(+0,82%).La peggiore è, che ha archiviato la seduta in ribasso del 3,63%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,38%.Sensibili perdite per, in calo del 3,37%.In apnea, che arretra del 3,29%.