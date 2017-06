Piazza Affari in ribasso insieme all'Europa

Euro nei confronti del Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banco BPM

BPER

UBI Banca

Intesa Sanpaolo

Stefanel

Ferrari

FCA

Snam

(Teleborsa) -delle borseche dopo un avvio senza slancio passano dalla parte delle vendite. Piazza Affari è debole e si posiziona sotto la parità ma mostra cali più contenuti rispetto all'equity europeo.Dal fronte macro, si rafforza la fiducia degli investitori tedeschi , mentre c'è grande attesaSi rafforza ancora l'che sale a quota 1,141. L'euro continua a correre nei confronti del dollaro sui mercati valutari. La moneta unica in salita sul biglietto verde sfonda quota 1,14 è arrivata a un massimo di 1,1435, top da un anno . L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.250,7 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,80%.in caloche scivola dello 0,33%. Denaro suche registra un rialzo dello 0,21%. In caloche segna un calo dello 0,70%.la Borsa di Milano con ilche mostra un -0,16%. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza ilche scivola dello 0,16%di Milano, troviamo(+4,08%),(+1,98%), Corre(+3,44%) e(+1,07%).Fuori dal principale listino vola. Le azioni del gruppo fanno un balzo a due cifre del 19,19%. Il gruppo di abbigliamento veneto ha approvato e sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale., invece, si registrano suche scivola di oltre il 2% eperde l'1,73%,cede oltre un punto e mezzo percentuale.