Piazza Affari senza slancio in linea con l'Europa

(Teleborsa) - Si apre con il segno più la seduta delle borse, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta al palo invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.che ha beneficiato della buona intonazione di Wall Street.Dal fronte macro, si rafforza la fiducia degli investitori tedeschi , mentre c'è grande attesa per il PIL statunitense che verrà svelato prima dell'avvio di Wall Street.Si rafforza ancora l'che avanza a quota 1,143. La moneta unica continua la corsa e supera quota 1,14 dollari dopo che ieri è volato al top di 15 mesi . L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.250,7 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,80%.guadagno moderato perche avanza dello 0,30%. Denaro suche registra un rialzo dello 0,55%. Rimane al paloche segna un incremento marginale dello 0,03%.la Borsa di Milano con ilche mostra un +0,07%. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza ildi Milano, troviamo(+2,32%),(+1,71%),(+2,11%) e(+ 0,91%).Le peggiori performance, invece, si registranoche mostra un calo dell'1,14%. In retromarcia anche(-1,11%).scivola dello 0,73%,dello 0,80%.perche arretra dello 0,68%.