Tokyo archivia con il segno più. Bene anche il resto dell'Asia

(Teleborsa) -Ilarchivia la giornata con un +0,45%, mentre il più ampio paniere Topix avanza dello 0,54%.Dal fronte macro, deludono le vendite al dettaglio del mese di maggio che scivolano al di sotto delle attese.Tra le altre borse asiatiche, in lieve vantaggioche avanza dello 0,55%. Bene le borse cinesi, conche avanza dello 0,43%. In rialzo ancheche guadagna lo 0,30%., si mostra positivacon che avanza dello 0,61%. In corsa+1,18%. Incolore+0,04%.rimane chiusa per festività.